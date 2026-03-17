Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım\'ın yeri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi milli takımların güncel kadro değerleri açıklandı. Zirvede 1,32 milyar euro kadro değeriyle İngiltere yer alırken, Türkiye 512,70 milyon euro kadro değeriyle 11. sırada bulunuyor. Bu sıralama, Dünya Kupası öncesi takımların ekonomik gücünü ve kadro kalitesini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin kadrosunda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimler bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi play-off heyecanı yaklaşırken, milli takımların güncel kadro değerleri de açıklandı. Listede dünyanın en pahalı kadroları sıralanırken A Milli Futbol Takımı'nın konumu da belli oldu.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

Listenin zirvesinde 1,32 milyar euro kadro değeriyle İngiltere yer aldı. Onu 1,30 milyar euro ile Fransa ve 1,17 milyar euro ile İspanya takip etti. Brezilya, Portekiz ve Almanya gibi devler de üst sıralarda kendine yer buldu.

TÜRKİYE İLK 15'TE

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran A Milli Takım, 512,70 milyon euro kadro değeriyle 11. sırada yer aldı. Türkiye, birçok önemli ülkeyi geride bırakarak ilk 15 içinde dikkat çekti.

DEV TAKIMLAR LİSTEDE YER ALDI

Listede Arjantin, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi futbolun önde gelen ülkeleri de bulunurken, Afrika ve Güney Amerika'dan birçok takım da sıralamada yer aldı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜÇ DENGESİ

Açıklanan kadro değerleri, 2026 Dünya Kupası öncesi takımların ekonomik gücünü ve kadro kalitesini gözler önüne serdi.

EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLAR LİSTESİ

  1. İngiltere – 1,32 milyar €
  2. Fransa – 1,30 milyar €
  3. İspanya – 1,17 milyar €
  4. Brezilya – 924 milyon €
  5. Portekiz – 845,50 milyon €
  6. Almanya – 827 milyon €
  7. İtalya – 825 milyon €
  8. Hollanda – 797 milyon €
  9. Arjantin – 553 milyon €
  10. Norveç – 516,90 milyon €
  11. Türkiye – 512,70 milyon €
  12. İsveç – 476,48 milyon €
  13. Fas – 450,55 milyon €
  14. Belçika – 450,20 milyon €
  15. Senegal – 429,90 milyon €
  16. Uruguay – 403,73 milyon €
  17. Danimarka – 383,60 milyon €
  18. Fildişi Sahili – 380,50 milyon €
  19. Ekvador – 365,08 milyon €
  20. Nijerya – 298,78 milyon €
  21. Kolombiya – 292,80 milyon €

A Milli Futbol Takımı, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    hakan çalanolu takımdan çıkarsa kalite artar 0 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Biraz fazla şişirmişsiniz. siz onu 21 yapın da inandırıcı olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:51:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.