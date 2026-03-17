Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım\'ın yeri

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi play-off heyecanı yaklaşırken, milli takımların güncel kadro değerleri de açıklandı. Listede dünyanın en pahalı kadroları sıralanırken A Milli Futbol Takımı'nın konumu da belli oldu.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

Listenin zirvesinde 1,32 milyar euro kadro değeriyle İngiltere yer aldı. Onu 1,30 milyar euro ile Fransa ve 1,17 milyar euro ile İspanya takip etti. Brezilya, Portekiz ve Almanya gibi devler de üst sıralarda kendine yer buldu.

TÜRKİYE İLK 15'TE

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran A Milli Takım, 512,70 milyon euro kadro değeriyle 11. sırada yer aldı. Türkiye, birçok önemli ülkeyi geride bırakarak ilk 15 içinde dikkat çekti.

DEV TAKIMLAR LİSTEDE YER ALDI

Listede Arjantin, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi futbolun önde gelen ülkeleri de bulunurken, Afrika ve Güney Amerika'dan birçok takım da sıralamada yer aldı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜÇ DENGESİ

Açıklanan kadro değerleri, 2026 Dünya Kupası öncesi takımların ekonomik gücünü ve kadro kalitesini gözler önüne serdi.

EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLAR LİSTESİ