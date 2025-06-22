Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Inter Miami'nin 37 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, IABD'ye veda etmeye hazırlanıyor.
Katar basınında yer alan habere göre; Lionel Messi yeni sezonda Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan'da forma giyecek.
Haberde, Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi için menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Böylece Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan'a transferinin önünde bir engel kalmadığı dile getirildi.
Bu sezon Inter Miami formasını 22 maçta giyen 37 yaşındaki yıldız, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)