Durankaya beldesi portatif yüzme havuzuna kavuşuyor

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesine kurulacak portatif yüzme havuzunun zemin betonunun çalışması tamamlandı.

Hükümetin büyük önem verdiği Hakkari'nin Durankaya beldesinde yapılan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde 10 metre eninde, 20 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğinde inşa edilecek olan paslanmaz çelik portatif yüzme havuzunun zemin betonunun çalışması bitirildi.

Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, beldelerinde milyonluk hizmetlerin yapıldığını söyledi. Demirci, "Bu güzel hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda kurulumu da tamamlanacak olan portatif yüzme havuzu halkımıza hayırlı olsun" dedi. - HAKKARİ