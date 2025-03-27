Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu İl Birincisi

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Kızlar Floor Curling takımı, il birincisi oldu.

Okul Sporları Küçük Kızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları Manisa'da yapıldı. Rakiplerini geride bırakan Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Kızlar Floor Curling takımı İl birincisi olup, hem Salihli, hem de okulun gururu oldu.

Öte yandan Floor Curling İl Birinciliği müsabakalarında Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Küçük Erkekler Floor Curling takımı dördüncü oldu.

Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Muhammet Mustafa Demir, sporcu ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA