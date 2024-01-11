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Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında tek gol yıldız futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Yıldız futbolcu 45. dakikada ağları sarstı.
Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Demirbay ilk defa bu maçta gol sevinci yaşadı.
İşte Kerem'in o golü;
Son Dakika › Spor › Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol - Son Dakika