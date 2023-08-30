Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada - Son Dakika

Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada

Son Güncelleme: 30.08.2023 00:55

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye'nin puanı 32 bin 100'e çıktı ve sıralamada bir basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçti.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki sıçrayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sıralamada bir basamak daha yükseldik.

9. SIRAYA YÜKSELDİK

Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı
00:55 Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada
00:35 Kasa dolup taşacak! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon euro elde edecek
00:25 Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler
00:18 Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı
00:07 Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı
23:29 Motosikletli magandalar terör estirdi: Yolda yürüyenlere ateş açıp bir kadının üzerine su döktüler
22:56 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
22:55 Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı, birinin kafası yarıldı
22:26 Pakistan'ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 01:15:52. #1.13#
SON DAKİKA: Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement