Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı - Son Dakika
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Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı

26.02.2022 13:03

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, Adana'da başladı.

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, Adana'da başladı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışlarda, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 80 sporcu yer aldı.

Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, Adana'da güzel bir havada yarışlara başladıklarını söyledi.

Yarışmaların ardından aday milli takımın belirleneceğini belirten Kabakçı, "İki günlük süre boyunca sporcularımız 2 bin metrede kürek çekecekler. Şu an 8 ilden 14 kulübümüz var. 80 sporcumuz burada dereceye girebilmek için ter döküyor. Bu güzel ortamda bizi ağırlayan başta Sayın Adana Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müze, Sarıçam Belediye Başkanı'mıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlar yarın tamamlanacak.

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı
Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı
Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı
Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı

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Türkiye Kano Federasyonu, Seyhan Baraj Gölü, Adana, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı - Son Dakika


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