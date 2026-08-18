Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Başladı

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Başladı
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Eskişehir'de 55 kulüpten 504 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için yarışıyor.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası start aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarısungur Göleti'nde başlayan şampiyonada 55 kulüpten 504 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için kürek çekiyor.

21 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada, farklı yaş kategorilerindeki sporcular dereceye girebilmek için yarışıyor.

Organizasyon, dördüncü gün gerçekleştirilecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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