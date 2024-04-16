Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi\'yi İkna etmeye çalışacağım

Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün gerçekleştirilecek olan Kulüpler Birliği toplantısı öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulunup, Türkiye Futbol Federesyonu'nun aldığı seçim kararının daha erkene çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SEÇİM DAHA ERKEN YAPILMALI"

"İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ İKNA ETME ÇABASINDAYIM"

Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı."

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya "Bugün yapacağız" diye yanıt verdi.