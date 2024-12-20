Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı yılbaşı etkinliğinde "Sarı Gelin" türküsünü söyledi. Özbek'in performansı sosyal medyada gündem oldu.
Sürpriz bir performans sergileyen türkü okuyan Özbek'in o anlarına özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazları;
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı - Son Dakika
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