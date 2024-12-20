Dursun Özbek\'in söylediği türküye yorum yağdı

Talat Yelbuz:

GALATASARAY HER ZAMAN KOCANİZDİR EZİKTAS 8TAŞ LI FEROS, 16 PUAN KOYMUŞUZ UEFA KUPASI, SÜPER KUPA , 8TAŞ I IKIYE KATLAYIP EZMISIZ HALA GAKLIYORSUN. ADS BILE SIZDEN TATMIN OLDU