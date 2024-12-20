Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir yılbaşı etkinliğinde sürpriz bir performans sergiledi. Sevilen halk türküsü "Sarı Gelin'i" seslendiren Özbek'in o anlarına yorum yağdı.

20.12.2024 10:28
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı yılbaşı etkinliğinde "Sarı Gelin" türküsünü söyledi. Özbek'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sürpriz bir performans sergileyen türkü okuyan Özbek'in o anlarına özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazları;

Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Dursun Özbek\'in söylediği türküye yorum yağdı

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek, Galatasaray, Yılbaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    habere sen ya 3 10 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    nur yüzlü kadife sesli baskanim 7 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Başkan Adam yaa 4 1 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Karga daha iyi ses çıkarır 1 2 Yanıtla
  • Murat Özden:
    Nur yüzlü başkanım benim 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ KARGALARI VE 7SİKEBAHCE SERCELERI ÖTÜYOR 0 1 Yanıtla
  • Mehmet GÜNDÜZ:
    Videoyu hemen kapattım. 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY HER ZAMAN KOCANİZDİR EZİKTAS 8TAŞ LI FEROS, 16 PUAN KOYMUŞUZ UEFA KUPASI, SÜPER KUPA , 8TAŞ I IKIYE KATLAYIP EZMISIZ HALA GAKLIYORSUN. ADS BILE SIZDEN TATMIN OLDU 0 0 Yanıtla
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