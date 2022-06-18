Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

18.06.2022 17:39
Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kurul üyeleri, Ankara Galatasaraylılar Birliği Başkanı Nejat Üreten ve 1905 AGS İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve derneklerin üyeleriyle birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kurul üyeleri, Ankara Galatasaraylılar Birliği Başkanı Nejat Üreten ve 1905 AGS İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve derneklerin üyeleriyle birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Gülmezgil, İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe ve Emir Aral, Anıtkabir ziyaretinde hazır bulundu.

Ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılırken, Başkan Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Özbek, Galatasaray Spor Kulübü adına Anıtkabir Komutanı'na Galatasaray forması takdim edip teşekkürlerini iletti.

Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk,

Bugün, Galatasaray Spor Kulübü 39. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. 'Fikri hür, vicdanı hür' Galatasaray ailesi olarak, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda birlikte ilerlemekten bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Devrimleriniz ve fikirleriniz yolumuzu her zaman aydınlatacaktır. Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nü daha büyük başarılara taşıyacağımıza kendim ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına söz veriyorum. Ebedi saygılarımla." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray'ın hedefindekindeki teknik direktör Donadoni Ne Okan Buruk, ne Marco Rose! Galatasaray'ın hedefindekindeki teknik direktör Donadoni Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Törenlerle Kutlandı Kdz. Ereğli'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Törenlerle Kutlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Anıtkabir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 18:39:41. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement