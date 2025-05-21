Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı - Son Dakika
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Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

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Dursun Özbek Osimhen\'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon hedeflerini ve Victor Osimhen'e gelen teklifleri paylaştı. Özbek, başarılı golcü Osimhen'in geleceği konusunda belirsizliğin sürdüğünü, Suudi Arabistan'dan 3 yıllık 120 milyon euro teklif geldiğini açıkladı. Osimhen'in kararını birkaç hafta içinde vereceğini belirten Özbek, '' Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız'' dedi.

21.05.2025 11:56
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezonda da şampiyonluk istediklerini ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini söyledi. Özbek, Victor Osimhen'e gelen teklifi açıklarken yıldız golcünün transferiyle ilgili son durumu paylaştı.

"6. YILDIZ YOLUNDA İLK SEZONUMUZ"

Özbek, Milliyet gazetesine verdiği röportajda gelecek sezon da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirterek, "Avrupa her zaman önceliğimiz. Ligde de 6. yıldız yolunda ilk sezonumuz ve hedefimiz yine mutla sona ulaşmak olacak." dedi.

Harcama limitleriyle ilgili Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"120 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALMIŞ"

Victor Osimhen'e gelen teklif ve Nijeryalı futbolcunun geleceği içinse Dursun Özbek şunları söyledi, "Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz."

Dursun Özbek Osimhen\'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bahattin Karakaş:
    Dursun Özbek hiç sevilmiyorsun 6 43 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    yalan atma bikere. 200 milyon avro ya ronaldo oynuyor ondan fazlası var enazzyıllık 200 milyon avro alması lazım 2 19 Yanıtla
  • Osman Yağmudereli:
    Dursun başkanda bu para varken osimhenide alırız ronoldayıda alırız... 6 6 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    ronaldaonun devri mi kaldi 3 yıllık diyor adam senelik demiyor zaten 9 1 Yanıtla
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