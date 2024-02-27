Dursun Özbek: Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor - Son Dakika
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Dursun Özbek: Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor

Dursun Özbek: Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakip takımların gerçek dışı söylemlerle Galatasaray'a saldırdığını belirterek, bu tür oyunlara düşmemek gerektiğini söyledi. Özbek, rakip takımların başkanlarının bu söylemleri bir proje olarak kullandığını ifade etti.

27.02.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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Dursun Özbek: "Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dursun Özbek: Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor - Son Dakika
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