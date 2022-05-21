Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi - Son Dakika
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Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi

21.05.2022 14:22

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, seçildiği taktirde ilk iş Okan Buruk ve Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşecek. Özbek'in iki hoca adayından birini takımın başına getirmeyi çok istediği kaydediliyor.

Seçime sayılı günler kala Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, teknik direktör konusunda son kararını verdi. Yerli hocayla çalışmak isteyen Özbek'in Okan Buruk ya da Nuri Şahin'e imza attırmak istediği öğrenildi.

HEDEFTE NURİ ŞAHİN VE OKAN BURUK VAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Özbek'in, kesin olarak Fatih Terim'in ardından gelen Domenec Torrent'le yola devam etmeyeceği biliniyor. Aslan'ın başkan adayı, son olarak Başakşehir'de görev yapan ve takımı Süper Lig 'de şampiyon yapan Okan Buruk ile birlikte Antalyaspor'da sezon ortasında oyunculuktan hocalığa geçiş yapan Nuri Şahin'i düşünüyor.

HEMEN TEMASA GEÇİLECEK

Seçilmesi durumunda Özbek, iki isimle de hemen temasa geçecek. Görüşmelerde, Sportif Direktör koltuğuna oturması beklenen Cenk Ergün'ün de aktif rol alması bekleniyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlıyor.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Nuri Şahin, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi - Son Dakika
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