Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı - Son Dakika
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Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı

11.06.2022 23:09
Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı

Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutlama yaptı.

Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutlama yaptı.

Galatasaray Lisesi'ndeki seçimin ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde geçen başkan Özbek, burada bando ile karşılandı.

Kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği Dursun Özbek, sevincini listesindeki arkadaşlarıyla paylaştı.

Lokal girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Çok mutluyum. Galatasaray için çok sevinçliyim. Yapmak istediğim projelerim ve getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra onlar için çalışacağım." diye konuştu.

Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı
Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı
Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı
Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı
Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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