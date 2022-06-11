Dursun Özbek, seçim zaferini Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı

Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutlama yaptı.

Galatasaray Lisesi'ndeki seçimin ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde geçen başkan Özbek, burada bando ile karşılandı.

Kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği Dursun Özbek, sevincini listesindeki arkadaşlarıyla paylaştı.

Lokal girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Çok mutluyum. Galatasaray için çok sevinçliyim. Yapmak istediğim projelerim ve getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra onlar için çalışacağım." diye konuştu.