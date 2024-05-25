Dursun Özbek: Sevgi ve barış iklimini devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek: Sevgi ve barış iklimini devam ettirmek istiyoruz

Dursun Özbek: Sevgi ve barış iklimini devam ettirmek istiyoruz

Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, camiadaki 'sevgi ve barış' iklimini devam ettirmek istediğini söyledi. Özbek, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir seçim yaşandığını belirterek, camiaya teşekkür etti ve Galatasaray'ın büyüklüğü ve değerlerinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, seçimin kaybedeni olmadığını ve seçilen her yönetimin aynı hizmeti vereceğini söyledi. Özbek, takımıyla galibiyet alıp şampiyon dönmek istediğini de ifade etti.

25.05.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, camiadaki "sevgi ve barış" iklimini devam ettirmek istediğini söyledi.

Kulübün Galatasaray Lisesi'nde yapılan olağan seçimli genel kurulunda 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını belirten Özbek, "Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu. Ben bu katılımı gösteren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın değerleri vardır. Bu değerler de hep korunmuştur. Galatasaray, başarı çizgisini hep yukarı çizmiştir. Yönetim kurulu üyelerime, aileme, taraftarlara ve camiama çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü ve değerleri her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken bu sevgi ortamını ve barışı devam ettirmektir. Bu iklimde başarı peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Takımımla galibiyet alıp buraya şampiyon dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray bir bütündür"

Bu seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayan Özbek, "Önemli olan genel kurulun teveccühüne sahip olmak. Galatasaray bir bütündür. Seçilen her yönetim, Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Ben yeni dönemde bizi seçen genel kurul üyelerine bundan sonra verdiğimiz hizmetin daha üstünde hizmet vereceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yarın sabah Konya'ya gideceğini dile getiren Özbek "Takımla konuştum. Beni arayıp tebrik ettiler. Buradaki seçim çalışmalarımızı ertelemiştik. Bütün gün Florya'da onlarla beraber olduk. Moralleri yüksekti. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini söylediler. İnşallah yarın şampiyon olarak döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde başkanlığa adaylığını koyan Süheyl Batum ile bir sorununun olmadığını belirten Özbek, "Galatasaray bir bütündür, seçimlerle bölünmez. Süheyl, benim kardeşimdir. Ben de onun abisiyim. Her şeyimiz Galatasaray için. Seçimler bizde bütünlüğü getirir. Kendisini de kutluyorum. Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: Sevgi ve barış iklimini devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:34 İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
16:05 Ahmedinejad, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
19:12 Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 22:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek: Sevgi ve barış iklimini devam ettirmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement