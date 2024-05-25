Dursun Özbek: Sevgi ve barış iklimini devam ettirmek istiyoruz

Spor

Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, camiadaki "sevgi ve barış" iklimini devam ettirmek istediğini söyledi.

Kulübün Galatasaray Lisesi'nde yapılan olağan seçimli genel kurulunda 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını belirten Özbek, "Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu. Ben bu katılımı gösteren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın değerleri vardır. Bu değerler de hep korunmuştur. Galatasaray, başarı çizgisini hep yukarı çizmiştir. Yönetim kurulu üyelerime, aileme, taraftarlara ve camiama çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü ve değerleri her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken bu sevgi ortamını ve barışı devam ettirmektir. Bu iklimde başarı peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Takımımla galibiyet alıp buraya şampiyon dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray bir bütündür"

Bu seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayan Özbek, "Önemli olan genel kurulun teveccühüne sahip olmak. Galatasaray bir bütündür. Seçilen her yönetim, Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Ben yeni dönemde bizi seçen genel kurul üyelerine bundan sonra verdiğimiz hizmetin daha üstünde hizmet vereceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yarın sabah Konya'ya gideceğini dile getiren Özbek "Takımla konuştum. Beni arayıp tebrik ettiler. Buradaki seçim çalışmalarımızı ertelemiştik. Bütün gün Florya'da onlarla beraber olduk. Moralleri yüksekti. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini söylediler. İnşallah yarın şampiyon olarak döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde başkanlığa adaylığını koyan Süheyl Batum ile bir sorununun olmadığını belirten Özbek, "Galatasaray bir bütündür, seçimlerle bölünmez. Süheyl, benim kardeşimdir. Ben de onun abisiyim. Her şeyimiz Galatasaray için. Seçimler bizde bütünlüğü getirir. Kendisini de kutluyorum. Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu." ifadelerini kullandı.