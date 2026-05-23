Dursun Özbek Tekrar Başkan Seçildi
23.05.2026 19:14
Galatasaray başkanı Dursun Özbek, kulübe faydalı olmak için çalışacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıları daha yukarılara çekmek için çalışacaklarını belirterek, "Benim derdim Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'a olan borcumu ödemek" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçim toplantısında mevcut başkan Dursun Özbek yeniden başlan seçildi. Başkan Özbek, seçimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2026-2028 dönemi için başkan ve kurul seçimleri yapıldığını belirten Özbek, "Her seçim olduğu gibi bugün de burada güzel bir atmosfer vardı. Genel kurul üyelerimizi geldi, hava da güzeldi. Sonuçta Galatasaray'a hizmet edecek yeni yönetim kurulu ve diğer kurulları için seçim sonuçlandı. Zaten tek adaylı bir seçimdi. Genel kurul üyelerinden, bizim 4 yıllık icraatımızdan memnunlar fakat önümüzdeki dönemde daha iyisini yapmamız için bir mesaj aldık. Arkadaşlarımla beraber bunun için hazırlandık. Daha önce gösterdiğimiz performansından da üzerine çıkmak için hazırlandık. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için çalışacağız, buna hazırız. Bütün taraftarlarımın, genel kurul üyelerimin bayramını kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah önümüzde sezonlarda da onları memnun edecek sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

"Katılımın güzel olduğunu düşünüyorum"

Katılım sayısı için ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Katılımın güzel olduğunu düşünüyorum. Bayram arefesinde, insanlar tatile gitmektense gelip oy kullandılar. Onlara teşekkür ediyorum. Bayram olmasa katılım biraz daha yüksek olabilirdi. Son derece iyi katılım oldu. Seçimler, Galatasaray'da her zaman bayram havasında geçiyor. Bu da öyle oldu. Bundan sonra top yönetim kurulunda, kurullarında. Aldığımız oyu hak etmemiz için yapacağımız çalışmaları çok daha yukarılara çekmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Mazbatayı aldıktan sonra ilk ne yapacaklarıyla ilgili soruya Dursun Özbek, "Mazbatan sonra ilk icraatimız Anıtkabir'e gideceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunacağız. Normalde mazbatadan sonra Ali Sami Yen Bey'in kabri ziyaret ediliyor, sonra mektebe geliyor. Burada ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu ayın 1'inde olacak. Ayın 4'ünde Ankara ziyaretimiz var" diye cevap verdi

"Benim derdim Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'a olan borcumu ödemek"

Görevi tamamlaması halinde kulüpte en fazla görev yapan ikinci başkan olacağının hatırlatılması üzerine Özbek, "Şöyle anlıyorum, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödüyorum'. Demekki çok borçlanmışız ki bu kadar dönem hizmet ediyoruz. Benim derdim Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'a olan borcumu ödemek. Ali Sami Yen Bey'in yeri bizde ayrıdır. Ben öyle bir kıyaslama yapılmasını doğru bulmuyorum. Ali Sami Yen Bey bizim kurucumuz, bize yol gösteren, Galatasaray'ın misyonunuz kuran kişi. Hiçbir başkanla mukayese edilemez. Borç ödemek zorundayız. Her şeyimizi Galatasaray'a borçluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Galatasaray'a, arkadaşlarımla beraber güzel işler yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:59:36. #7.13#
