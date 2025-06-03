Dursun Özbek\'ten 2026 Vizyonu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek." dedi.

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğince Crowne Plaza Otel'de "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenlendi.

Geceye, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy ile davetliler katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek. Ankara'daki tüm Galatasaraylılara sevgilerimi gönderiyorum. Galatasaraylıların Galatasaray'a gösterdikleri ilginin hiç eksilmemesi ve azalmamasını arzuluyorum. Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk kardeşime de özel teşekkür ediyorum. Her maçta yanımızda, ne sorunumuz olursa olsun yanımızda oluyor."

25. şampiyonluğa özel pastanın kesildiği gecede şarkıcı Sıla konser verdi. DJ Levent Özkazanç ile Yusuf Özer&All Star Team'in performansıyla gece sona erdi.