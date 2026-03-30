İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak da ziyarette hazır bulundu.
Ziyarette Dursun Özbek, Mustafa Çiftçi'ye üzerinde memleketi Konya'nın 42 plaka kodunun yazılı olduğu formayı hediye etti.
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek'ten Bakan Çiftçi'ye Ziyaret - Son Dakika
