Dursun Özbek'ten Güçlü Mesajlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay Fair-Play Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada, "İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım" dedi.

Galatasaray Düşünce Derneği tarafından Galatasaray Adası'nda düzenlenen Metin Oktay Fair-Play Ödül Töreni'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Anlamlı organizasyon için Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Mahmut Recevik ve dernek üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Dursun Özbek, "Metin Oktay sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun da en büyük değerlerinden biridir. Metin abi attığı gollerle olduğu kadar centilmenliğiyle, karakteriyle, duruşuyla ve Galatasaray sevgisiyle hepimize örnek olmuştur. Bugün Fair-Play'den söz ediyorsak bunun en güzel karşılıklarından biri Metin Oktay, diğeri de Can Bartu'dur. Onlar kazanmaktan önce sporcu olmanın ne anlama geldiğini gösteren birer efsaneydi. Bıraktığı karakter mirası sebebiyle adı hala aynı saygıyla anılıyor. Bizler de bugün Galatasaray'ı yönetirken o mirasa layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hem kazanacağız, hem büyüyeceğiz hem de geleceğimizi güvence altına alacağız"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana kulübün geleceği için çalıştıklarını ve bunun karşılığını almaya başladıklarını vurgulayan Özbek, "İki gün önce finansal tablolarımız kamuoyuyla paylaşıldı. Bu tablo Galatasaray'ın başarıyla yönetildiğinin en son göstergesidir. Bugün Türkiye'nin en değerli futbol takımına sahibiz. Takım değerimizi her geçen yıl artırırken kulübümüzü mali açıdan güçlendirmeye devam ediyoruz. Bütün bunları yaparken de hala kar eden, gururla karlılığını açıklayan bir kulübüz. Sportif başarı ile mali disiplini birbirinin alternatifi olarak görmüyoruz. Galatasaray hem kazanacak hem büyüyecek hem de geleceğini güvence altına alacak. Çünkü günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir yönetim anlayışına sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Pazarlık iddiası şerefli geçmişimize atılmış bir iftiradır"

Transfer gündemi üzerinden yapılan eleştirilere ve iddialara sert yanıt veren Dursun Özbek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, yorum yapılıyor. Galatasaraylıların heyecanını ve beklentisini çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek ve bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına kadar geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a, şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma yönelik çok büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı dahi kabul etmem, sineye çekmem. Bu imayı yapanlar, kulübümüzün 120 yılı aşkın, camiamızın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine iftira attıklarının farkına varmalılar."

"En iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağız"

Kulübün geleceğini riske atacak adımlar atmayacaklarının altını çizen Özbek, "Dört yıl üst üste şampiyon olan, ekonomisini düzelten ve dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım" şeklinde konuştu.

"Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur"

Taraftarlara ve camiaya birlik mesajı veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak; Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü lig başlıyor. Buradan tüm Galatasaraylılara ve bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum: Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız."