Dursun Özbek\'ten Icardi açıklaması: \'Beşiktaş maçında ayağını kırdılar, Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar\'

Dursun Özbek'ten, Icardi açıklaması: "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler, güreşçi gibi.. Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi!" - İSTANBUL