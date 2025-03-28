Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Dusan Tadic, Bodrum FK maçıyla sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı. Tadic, 100 maça en erken ulaşan oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçti.
Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Sırp futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı. Tadic, 100 maça en erken ulaşan oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçti. Tadic, Fenerbahçe'de 27 gol ve 29 asistlik performans ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)