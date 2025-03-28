Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Dusan Tadic, Bodrum FK maçıyla sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı. Tadic, 100 maça en erken ulaşan oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçti.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Sırp futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı. Tadic, 100 maça en erken ulaşan oyuncu olarak Fenerbahçe tarihine geçti. Tadic, Fenerbahçe'de 27 gol ve 29 asistlik performans ortaya koydu.