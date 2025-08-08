Dusan Tadic\'in yeni takımı resmen açıklandı

Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Wahda, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'i renklerine bağladı. Kulüp, transferi x hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Böylelikle Fenerbahçe'nin eski yıldızı, kariyerine artık Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

2023 yılında yaz transfer döneminde Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 109 maça çıktı. Sırp yıldız, söz konusu 109 karşılaşmada 29 gol atıp 35 asist yaptı. 36 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 2.2 milyon euro.