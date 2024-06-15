Dusan Tadic: İngiltere EURO 2024 favorileri arasında - Son Dakika
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Dusan Tadic: İngiltere EURO 2024 favorileri arasında

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İngiltere ile oynanacak maç öncesinde İngiltere'nin EURO 2024 favorileri arasında olduğunu belirtti. Tadic, İngiltere'nin yeni nesil bir futbol organizasyonu kurduğunu ve artık yaratıcı oyunculara sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca Tadic, Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ı İngiltere'nin en büyük yetenekleri arasında gördüğünü söyledi.

15.06.2024 21:21
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, ülkesinin İngiltere ile yarın oynayacağı maç öncesinde açıklamada bulundu.

Tadic, Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), rakipleri İngiltere'nin favoriler arasında olduğunu belirtti.

Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonunda, Sırbistan takım kaptanı olarak yer alacak Tadic, İngiltere'nin yeni nesil bir futbol organizasyonu kurduğunu aktardı.

İngilizlerin artık yaratıcı oyuncuları bulunduğunu dile getiren 35 yaşındaki oyuncu, "Bizi hafife aldıklarını düşünmüyorum. Elbette maçın favorisi İngiltere. Bu turnuvanın da favorisi olduklarını düşünüyorum ancak bunun çok fazla bir anlamı yok. İngiltere'nin artık farklı oyuncu profilleri var. Şimdi daha fazla 10 numaraları var ve gerçekten yaratıcı oyunculara sahipler." diye konuştu.

Tadic, İngiltere'nin önceki yıllarda çok daha farklı bir milli takıma sahip olduğunu vurgulayarak, "Şu anki takım yeni bir nesil. Premier Lig'e getirilen teknik direktörlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Guardiola, Arteta, pek çok oyuncuyu geliştirdiler, çok yukarılara taşıdılar. Birçok oyuncunun bu antrenörlerle birlikte büyüdüğünü ve şu anda en iyi oyunculardan biri olduklarını düşünüyorum. En büyük sebeplerden biri de bu, üstelik yetenekleri de." değerlendirmesinde bulundu.

Tadic ayrıca Real Madrid'de forma giyen genç oyuncu Jude Bellingham'ı İngiltere'nin en büyük yetenekleri arasında gördüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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