Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım

Geniş Video İzle

Süper Lig'i 99 puan toplayarak G.Saray'ın arkasından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Tadic, topladıkları puan hakkında konuşarak, '99 puan aldık ama şampiyon olamadık. Bu gerçekten çok garip. İnanılır gibi değil. Daha önce dünyada bile görülmemiş bir durum. Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna kahkaha atardım' dedi.

27.05.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'i 99 puan toplayarak G. Saray'ın arkasından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

"KAHKAHA ATARDIM"

Topladıkları puan hakkında konuşan Tadic, "99 puan aldık ama şampiyon olamadık. Bu gerçekten çok garip. İnanılır gibi değil. Daha önce dünyada bile görülmemiş bir durum. Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna kahkaha atardım" dedi.

Dusan Tadic\'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Musab Özkan: Şampiyon olan takım 102 puan topladı. Çok basit bir hesap. 77 26 Yanıtla
    Ercan Karatas: TFF 102 PUAN KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ 13 35 Mahmut Kaya: evet fenerbahce 102 olsaydı cincon da 105 olurdu senaryo 16 26
  • aykut demirezen: 99 alınırsa 102 de gayet alınabilir bir puan. şimdide kahkaha atabilirsin KOÇum, sıkıntı yapma... 60 14 Yanıtla
  • Çağlar Aydın: tabi sizede komik geliyordu ama unutuğunuz bir şey vardı GALATASARAY 52 18 Yanıtla
  • Ercan Tutmaz: gerçek şampiyon Fenerbahçe 15 49 Yanıtla
    Emre Akcay: Tamam o zaman kupayi fener alsin 17 4
  • mehmet cengiz: aslında söylediği çok doğru. kalitesiz bir ligimiz var maalesef. 32 13 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Fener 120 puan olsa Galatasaray 121 puan olacaktı Belli ki .. Ya da Galatasaray kaç puan olursa fenerin birkaç puan altında bırakılacaktı.. Ne yazıkki bizim ligde de kalite bu kadar 12 25 Yanıtla
  • Musab Özkan: Yorumlara bakınca fenerin 10 senedir neden şampiyon olamadığı anlaşılıyor. Her algıya kanıyorlar 23 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement