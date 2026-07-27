Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu

Dusan Tadic\'in yeni takımı belli oldu
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Dusan Tadic, Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı. Sırp oyuncu, 2 yıllık sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Hollanda'ya gitti.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni adresi netleşti. BAE ekibi Al-Wahda ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu, Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaşma sağladı.

TADIC, NEC NIJMEGEN'E GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 37 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu, NEC Nijmegen ile el sıkıştı. Tadic'in detaylı sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Hollanda ekibine bağlayacak 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmak üzere Hollanda'ya gittiği belirtildi.

MAAŞ ENGELİ AŞILDI

Daha önce NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, Tadic'in transferinin yüksek maliyet sebebiyle şu aşamada mümkün olmadığını dile getirmişti. Ancak taraflar arasında yürütülen görüşmelerin ardından pürüzlerin giderildiği ve transferin mutlu sonla noktalandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE DÖNEMİ AKILLARDA

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Sırp hücumcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 109 resmi karşılaşmada 29 gol ve 35 asistlik göz alıcı bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Nijmegen, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gürsel kaya Gürsel kaya:
    bize ne bu adamdan bu haber mi şimdi 0 0 Yanıtla
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