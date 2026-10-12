Düşme hattına yaklaşan Bodrum FK, Sarıyer\'e iki sakat oyuncudan yoksun gidecek

Düşme hattına yaklaşan Bodrum FK, Sarıyer'e iki sakat oyuncudan yoksun gidecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek 8 puanda kaldı ve düşme hattına yaklaştı; yarın saat 17.00'de deplasmanda SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan golcü Celal Dumanlı ile orta saha Ahmet Arslan forma giyemeyecek.
TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip 8 puanda kalan ve düşme hattına yaklaşan Bodrum Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan golcü Celal Dumanlı ve orta saha Ahmet Arslan forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 9 maçta sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederek bir türlü tırmanışa geçemedi. Son olarak deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı, İstanbul ekibi haftaya 8'inci basamakta girdi.
Kaynak: DHA
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