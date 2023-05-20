Düşme hattında işler kızışıyor! İstanbul ekiplerinin mücadelesinde ev sahibi tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Kasımpaşa 1-0 kazandı.

TEK GOL YASİN'DEN

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 58. dakikada Yasin Özcan kaydetti. Kasımpaşa'da Fode Koita'nın 84. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KASIMPAŞA'DAN KRİTİK GALİBİYETLER

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u mağlup eden Kasımpaşa ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Kasımpaşa, ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan aldı. Bir maçı eksik olan Giresunspor ile puan farkını 9 yaptı. İstanbulspor ise 35 puanla küme hattının bir basamak üstünde yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.