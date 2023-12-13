Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. İzmir'deki evine giden Meler, ailesiyle duygu dolu anlar yaşadı.
Taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.
Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.
Son Dakika › Spor › Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu - Son Dakika