Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

Vecdi Murat Soydan:

Geçmiş olsun hakem kardeşim. Her şerde bir hayır var derler. Asla tasvip etmediğimiz başına gelen bu talihsiz olayda tüm ülke senin ve hakem camiasının yanında yer aldı. Şiddet yanlıları ve bazı kendini bilmez, taraftar demeye bin şahit isteyen kötü niyetli insanlar da umarım bu olaydan ders çıkarmışlardır. Dilerim bu milad olur ve asla bir daha nahoş olaylar yaşanmaz. Lütfen hakemliği bırakma. Seni seviyoruz Umut Halil Meler.