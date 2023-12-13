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Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu - Son Dakika
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Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, tedavisinin ardından taburcu oldu ve İzmir'deki evine döndü. Meler'i ailesi ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Ailesine kavuşan Meler, duygu dolu anlar yaşadı.

13.12.2023 - 18:18,  Güncelleme: 18:42
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Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. İzmir'deki evine giden Meler, ailesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

BABASIYLA KUCAKLAŞTI

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.

Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Vecdi Murat Soydan: Geçmiş olsun hakem kardeşim. Her şerde bir hayır var derler. Asla tasvip etmediğimiz başına gelen bu talihsiz olayda tüm ülke senin ve hakem camiasının yanında yer aldı. Şiddet yanlıları ve bazı kendini bilmez, taraftar demeye bin şahit isteyen kötü niyetli insanlar da umarım bu olaydan ders çıkarmışlardır. Dilerim bu milad olur ve asla bir daha nahoş olaylar yaşanmaz. Lütfen hakemliği bırakma. Seni seviyoruz Umut Halil Meler. Yanıtla 12 3

Halil Umut Meler, Ankaragücü, Faruk Koca, İzmir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu - Son Dakika
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