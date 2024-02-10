Düzce Atletik Sporcuları Play-off Maçında Başarılı

Spor

offlara kalan Düzce Atletik sporcularını ağırladı.

TBBL Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde play-offa kalan Düzce Atletik Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, teknik heyet ve sporcular, Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Şengüloğlu, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde gruplardan çıktıkları play-offlara kaldıklarını söyleyerek, kulüp ile ilgili bilgiler verdi. Vali Selçuk Aslan sporculara başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Play-off ilk maçında tribünde maçı izledi

TBBL Kadınlar Bölgesel play-off maçlarında Düzce Atletik ilk maçını kendi seyircisi önünde İstanbul Panterlerine karşı yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu tribünde yerini aldı.

Düzce Atletik, rakibi İstanbul Panterleri'ni 69-41 farklı skorla yendi.

Vali Aslan, maç sonu sporcularla bir araya gelerek hem başarı diledi hem de hediye verdi. - DÜZCE