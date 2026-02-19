Düzce Badminton Şampiyonları Belli Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları badminton müsabakalarında kızlarda Pakmaya Ortaokulu, erkeklerde İsabet Ortaokulu şampiyon oldu.

Düzce'de 2025–2026 okul sporları küçük kızlar-erkekler badminton müsabakaları tamamlandı. Düzce Spor Lisesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar büyük heyecan ve mücadeleye sahne oldu. Müsabakalar sonunda Kızlarda; Pakmaya Ortaokulu birinci, Akçakoca Uğurlu Ortaokulu ikinci, Safir Koleji Ortaokulu üçüncü ve İsabet Ortaokulu dördüncü olurken Erkeklerde; İsabet Ortaokulu birinci, Pakmaya Ortaokulu ikinci, Safir Koleji Ortaokulu üçüncü ve Fatih Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen ödül törenle verildi. - DÜZCE