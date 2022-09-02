7'den 70'e zafer koşusuna katıldılar - Son Dakika
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7'den 70'e zafer koşusuna katıldılar

02.09.2022 14:36
7'den 70'e zafer koşusuna katıldılar

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı dolayısıyla Zafer Koşusu gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı dolayısıyla Zafer Koşusu gerçekleştirildi. Koşuda dereceye girenlere özel hediyeler verildi.

Düzce Spor Akademisi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Zafer Koşusu gerçekleştirdi. Kent Park önünden başlayan ve İstanbul Caddesi boyunca devam eden Zafer Koşusuna genci yaşlısı birçok sporsever katıldı. 2 kilometrelik parkur Düzce Belediyesi önünde sona erdi.

Zafer koşusunda dereceye giren sporculara Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Gülay Ercan madalyalarını ve özel hediyelerini takdim etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7'den 70'e zafer koşusuna katıldılar - Son Dakika

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