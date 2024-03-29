Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları\'nda şampiyon oldu

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Düzce'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları sonunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Düzce Belediyesi'nin destekleriyle 18-28 Mart 2024 tarihleri arasında Düzce ve Bolu İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları Zirve Bilardo Spor Salonu'nda yapıldı.

Düzce, Bolu ve Zonguldak Ereğli'den toplamda 16 kulüp ve 72 sporcunun katıldığı lig 5 gruptan oluştu. İzleyici kitlesinin yoğun olduğu ve 11 gün süren çekişmeli müsabakaların ardından Savaş Bulut, Baha Alptekin, Cumali Kurt, Murat Şimşek, Hakan Bandeoğlu'ndan oluşan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, Muzaffer Kahraman, Özkan Kocabıyık, İbrahim Ardıç ve Burak Menekay'dan oluşan Zirve Gençlik ve Spor Kulübü'nü finalde mağlup ederek şampiyon oldu.

Adem Öztürk, Cemal Varol, Müjdat Uludağ, Ömer Uçar ve Anıl Oflaz'dan oluşan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ile Emrullah Başeğmez, Özgür Bayram, Ali Kesici ve Şenol Eroğlu'ndan oluşan Star Bilardo Spor Kulübü 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig müsabakalarını üçüncü tamamladı. - DÜZCE