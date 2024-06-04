Düzce Belediyesi Spor Kompleksi Projesi İlerliyor

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Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, kuzey batı çevre yolu kenarında inşa edilecek olan ve stadyumu da içeren spor kompleksi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Meclis toplantısında konuşan Günden, projenin sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda hayata geçirmeyi planladığı ve stadyumu da içeren spor kompleksi projesine ilişkin süreç işliyor. Kazukoğlu Mahallesi sınırları dahilinde yapılması planlanan spor kompleksi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen imar planı tadilatı talebi üzerine, konu Belediye Meclisi'nde gündeme geldi.

Konu hakkında meclise bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, orman arazisine spor kompleksi yapılması ile ilgili herhangi bir engel bulunmadığını ve Orman Genel Müdürlüğü'nden ön izin alındığını hatırlattı. Mevcut imar planında orman alanı olarak düzenlenen Kazukoğlu Mahallesi'ndeki ilgili parsellerin 'açık spor tesis alanı' olarak yeniden imar düzenlenmesine gerek olmadığını kaydeden Günden, "Bu arazi tapusal olarak orman işletmenin, yani orman arazisi. Orman Kanununun 17. Maddesi hükümlerine göre; spor tesisleri ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında kamu yararı olması halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilebilir. Zaten biz bu yatırımı buraya yapabiliyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü'nden almış olduğumuz ön tahsis belgesi de var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün buna uygunluk yazısı da var. Burada tek kafa karıştıran konu; Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün plan tadilatı talebi idi. Spor tesisimize ilişkin projelerin hepsi hazır, hiçbir aksaklık ve değişiklik yok. Geçtiğimiz meclis toplantısında biz bunun kararını aldık. Orman İşletmesi'ne de 'isterseniz plan tadilatı yapabiliriz' diye görüş sorduk. Görüş de zaten beklediğimiz gibi geldi. Özetle, 'Plan tadilatı yapmanıza gerek yok. Orman alanını spor tesisi alanına çevirmenize gerek yok. Benim kanunum zaten burada sizin istediğiniz spor tesis alanını yapmaya müsait. Bu şekilde vaziyet planı ile yürüyün.' deniliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Orman Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği, imar planı tadilatı yapılabileceğine dair izni de var. Meclisimiz bu itirazı kabul veya reddetse de bizim projemizde, yürüttüğümüz işlemde, yapacağımız işlerde hiçbir aksaklık yok. Projenin iptali söz konusu değil. Projemiz tam gaz devam ediyor" dedi.

Günden'in açıklamaları sonrası, Kazukoğlu Mahallesi'ndeki ilgili parsellerin 'orman alanı' olarak imar planlarına işlenmesi konusunun İmar Komisyonu'na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kazukoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 207 dönüm alanda kurulması planlanan spor kompleksinde; stadyum, basketbol, voleybol ve antrenman sahası, halı saha, maraton pisti, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk alanı ile bu kullanımlara ait soyunma odaları ve tribünler, meydanlar ve otopark alanları yer alacak. - DÜZCE