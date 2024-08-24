Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemde\' Etkinlikleri Gençler ve Çocuklar Tarafından Yoğun İlgi Gördü

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinliklerini gençler ve çocuklar çok sevdi. Etkinlikler her akşam bir mahallede olacak şekilde sürüyor.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Mahallemde' mahalle mahalle devam ediyor. Karaca Mahallesinde gerçekleştirilen, Düzce Belediyesi'nin Spor Mahallemizde etkinliğinde çocuklar teknelojiden uzaklaşıp hem spor yaptı hem de eğlendi. Çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterirken etkinliğe katılanlar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynadılar. - DÜZCE