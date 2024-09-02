Düzce Belediyesi Spor Mahallemde Etkinlikleriyle Binlerce Kişi Spor Yaptı

Spor

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan "Spor Mahallemde" etkinlikleriyle binlerce kişi mahallelerine kadar gelen spor aktivitelerine katıldı.

Sıcak havalarda vatandaşların spor yapma sorunu oluşabileceğini düşünen Düzce Belediyesi, Spor Mahallemde projesi ile spor etkinliklerini mahallelere taşımaya başladı. Bu çerçevede, Düzce Belediyesi Spor Müdürlüğü ekipleri her akşam farklı bir mahallede etkinlik gerçekleştirerek vatandaşları sporla buluşturdu. Etkinliklerle binlerce vatandaş, voleybol, futbol, hentbol, basketbol, tenis, okçuluk, masa tenisi gibi çeşitli oyunları oynayarak spor yaptı. - DÜZCE