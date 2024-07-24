Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesi İle Spor Etkinliklerini Mahallelere Taşıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesi İle Spor Etkinliklerini Mahallelere Taşıyor

Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemizde\' Projesi İle Spor Etkinliklerini Mahallelere Taşıyor

Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemizde' projesi ile spor etkinliklerini mahallelere taşıdı. İlki Mamure Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi ise Dedeler mahallesinde yapıldı. Gençler ve çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis satranç ve bocce oynadı.

24.07.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemizde' projesi ile spor etkinliklerini mahallelere taşıdı. İlki Mamure Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi ise Dedeler mahallesinde yapıldı. Gençler ve çocuklar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis satranç ve bocce oynadı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 'Spor Mahallemizde' adlı projesinin ikincisi yapıldı. Düzce Belediyesi'nin yeni mahallelerinden Mamure'de ilki gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi ise Dededeler mahallesinde yapıldı. Çocuklar ve gençler etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis, satranç ve bocce oynadı.

Düzce'nin 63 mahallesinde spor etkinlik alanları kuracak

"Spor Mahallemizde" etkinliğinin üçüncüsü ise 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Dereli Tütüncü Mahallesinde yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesi İle Spor Etkinliklerini Mahallelere Taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemizde' Projesi İle Spor Etkinliklerini Mahallelere Taşıyor - Son Dakika
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