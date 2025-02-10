Düzce Belediyesi Voleybol Takımı Finallere Yükseldi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Voleybol Takımı Finallere Yükseldi

Düzce Belediyesi Voleybol Takımı Finallere Yükseldi

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, TVF 2. Lig yarı finallerinde rakiplerini mağlup ederek grup birincisi oldu. 14-16 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek finallere hazırlanan Düzce ekibi şampiyonluk hedefliyor.

10.02.2025 18:12  Güncelleme: 18:13
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Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, TVF 2. Lig yarı finallerinde karşılaştığı rakiplerinin hepsini mağlup ederek grup birincisi olarak finallere yükseldi. Ligi şampiyon tamamlamak isteyen Konuralp Beyleri 14-16 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek finallere galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol takımı TVF 2. Ligde başarılarıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Eskişehir'de düzenlenen TVF 2. Lig Yarı Final karşılaşmalarının sonuncusunda Cavidilspor Voleybol takımını 3-1'lik set sonucuyla mağlup eden Düzce ekibi bu karşılaşma ile müsabakaları grup 1.'si olarak tamamladı. Yarı finaller sona ererken lig şampiyonluğuna odaklanan Konuralp Beyleri, kararlı mücadelelerini finallerde de sürdürmek istiyor.

Düzce finalde 2. grupta

Üçüncü gün karşılaşmalarının ardından gruplarında 1. ve 2. sırada yer alan Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Akkapı MTAL Oluşum, Göcek Spor, Denizlispor Cavidil, Karacabey Belediye, TVF Spor Lisesi, Yücelen Anamur Spor ve Sungurlu Belediye takımları final etabına yükseldi.

Erkekler 2.Ligi Finalleri, 14-15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek, Düzce ekibinin 2. Grupta mücadele edeceği gruplar ise şöyle;

1.Grup; Akkapı MTAL Oluşum, Karacabey Belediye, Denizlispor Cavidil, Sungurlu Belediye.

2.Grup; Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Yücelen Anamur Spor, Göcek Spor, TVF Spor Lisesi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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