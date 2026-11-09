Düzce Belediyesi, Zafer kardeşler turnuvasında takım halinde üçüncü oldu

Düzce Belediyesi tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin anısına düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası'nda Düzce Belediyesi, takım halinde üçüncülük elde etti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuva, 8 Kasım Pazar günü Özkan Olcay Spor Salonu'nda yapıldı. Organizasyona 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcu katıldı.

Turnuvaya Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Postoğlu, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal, Nurettin ve Haydar Zafer'in yakınları, sporcular ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Sporcuların tartıya çıkmasının ardından başlayan müsabakalarda, 2013-2021 doğumlular, 2014-2015 doğumlular ve 2016-2017 doğumlular kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirildi.

Düzceli sporcular 11 madalya kazandı

Müsabakalar sonucunda 10-11 yaş kategorisinde Yekta Tarakçı 38 kiloda, Musab Kağan Al 44 kiloda üçüncü, Ömer Halis Akyol ise 62 kiloda ikinci oldu. 12-13 yaş kategorisinde Miraç Çaldıran 38 kiloda, Gökhan Bartuğ Çakmakçı ise 75 kiloda üçüncülük elde etti. 14-15 yaş kategorisinde Muhammed Kuba 38 kiloda, Yusuf Eymen Dindar 68 kiloda birinci oldu. Yunus Emre Çağlayan 41 kiloda, Ömer Berk Yılmaz 75 kiloda ve Yiğit Alp Arslan 100 kiloda üçüncü sırayı aldı.

Takım sıralaması

Takım klasmanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci, İstanbul Pendik Spor ikinci, Düzce Belediyesi üçüncü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dördüncü oldu.