Düzce Belediyesi, Zafer kardeşler turnuvasında takım halinde üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Belediyesi, Zafer kardeşler turnuvasında takım halinde üçüncü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce Belediyesi, Zafer kardeşler turnuvasında takım halinde üçüncü oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce Belediyesi, Zafer kardeşler turnuvasında takım halinde üçüncü oldu
Haber Videosu

Düzce Belediyesi tarafından Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin anısına düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası'nda ev sahibi ekip takım halinde üçüncü oldu. 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcunun katıldığı organizasyonda Düzceli sporcular 11 madalya kazandı.

Düzce Belediyesi tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin anısına düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası'nda Düzce Belediyesi, takım halinde üçüncülük elde etti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuva, 8 Kasım Pazar günü Özkan Olcay Spor Salonu'nda yapıldı. Organizasyona 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcu katıldı.

Turnuvaya Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Postoğlu, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal, Nurettin ve Haydar Zafer'in yakınları, sporcular ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Sporcuların tartıya çıkmasının ardından başlayan müsabakalarda, 2013-2021 doğumlular, 2014-2015 doğumlular ve 2016-2017 doğumlular kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirildi.

Düzceli sporcular 11 madalya kazandı

Müsabakalar sonucunda 10-11 yaş kategorisinde Yekta Tarakçı 38 kiloda, Musab Kağan Al 44 kiloda üçüncü, Ömer Halis Akyol ise 62 kiloda ikinci oldu. 12-13 yaş kategorisinde Miraç Çaldıran 38 kiloda, Gökhan Bartuğ Çakmakçı ise 75 kiloda üçüncülük elde etti. 14-15 yaş kategorisinde Muhammed Kuba 38 kiloda, Yusuf Eymen Dindar 68 kiloda birinci oldu. Yunus Emre Çağlayan 41 kiloda, Ömer Berk Yılmaz 75 kiloda ve Yiğit Alp Arslan 100 kiloda üçüncü sırayı aldı.

Takım sıralaması

Takım klasmanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci, İstanbul Pendik Spor ikinci, Düzce Belediyesi üçüncü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dördüncü oldu.

Kaynak: İHA
Düzce BelediyesiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Köydeki tartışma kanlı bitti 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
12:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
11:53
Aziz Yıldırım’dan dev operasyon Dünya yıldızı İstanbul’da
Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 13:19:52. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Zafer kardeşler turnuvasında takım halinde üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android