19 Mayıs Spor Kampüsü hızla yükseliyor

12.05.2026 23:58  Güncelleme: 23:59
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından hayata geçirilen 19 Mayıs Spor Kampüsü, Kiremitocağı Mahallesi'nde yapılıyor. Proje, şehrin en kapsamlı spor alanlarından biri olarak planlanıyor ve tamamlandığında gençler ile sporcular için önemli bir merkez olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 100 projesi arasında yer alan ve Kiremitocağı Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 19 Mayıs Spor Kampüsü, spor sahaları ve sosyal alanları ile göz dolduracak.

Başkan Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" vizyonu kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan 19 Mayıs Spor Kampüsü, Kiremitocağı Mahallesi'nde yükseliyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje, şehrin en kapsamlı spor alanlarından biri olarak hazırlanıyor.

Yaklaşık 20 dönümlük alan üzerine kurulan spor kampüsünde; 54x99 metre ölçülerinde sentetik çim saha, basketbol ve voleybol sahasının yanı sıra hakem ve soyunma odaları, yönetim birimleri, kafeterya gibi yardımcı birimlerin bulunacağı bir sosyal tesis inşa ediliyor. Proje kapsamında; 5+1 çok amaçlı spor salonu, okçuluk alanı, çocuk oyun alanları, yürüyüş

parkurları, otopark ve sosyal yaşamı destekleyen açık alanlar da yapılacak. Saha çalışmalarında önemli ilerleme kaydedilirken, voleybol ve basketbol sahasının zemin boya işlemleri tamamlandı. Pota ve direk montajlarının kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Sentetik çim sahanın direkleri dikilirken, tel örgü çekme çalışmaları da devam ediyor.

2 katlı sosyal tesis yapısı ise toplam bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak. Sporcular için soyunma odaları, antrenör odaları, idari birimler ve kafeteryanın bulunacağı tesisin, elektrik ve sıhhi tesisat işleri tamamlanırken, dış cephe çalışmalarında da önemli aşama kaydedildi. Giriş katında uygulanacak olan taş kaplama için taşlar belirlenerek hazırlık süreci tamamlandı.

Öte yandan kampüs içerisinde yer alacak 5+1 kapalı spor salonunun ihalesi de sonuçlandı. 500 seyirci kapasiteli ve 4 bin 808 metrekare inşaat alanına sahip salonun ihalesini Beltaş A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılan spor salonu inşaatının yakında başlayacağı açıklandı.

Tamamlandığında gençler ve sporcular için önemli bir merkez olacak 19 Mayıs Spor Kampüsü'nün, Düzce'nin spor altyapısına büyük katkı sunması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

