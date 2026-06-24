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Düzce'de gençler sporla hem eğleniyor hem güçleniyor

Düzce\'de gençler sporla hem eğleniyor hem güçleniyor
24.06.2026 09:42  Güncelleme: 09:44
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Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2026 yılının ilk yarısında düzenlediği etkinliklerle yaklaşık 20 bin gence sporu yaşam tarzı haline getirme bilinci kazandırdı. Hareket Okulumda projesi, Gençlik Ofisi, doğa kampları ve sağlıklı yaşam merkezleriyle binlerce kişiye ulaşıldı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2026 yılının ilk yarısında yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı raporunu yayınladı. "Spor Şehri Düzce" mottosunu her yaştan Düzceliye aşılayan müdürlük düzenlenen organizasyonlar, Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Gençlik Ofisi aracılığı ile bu yılın ilk yarısında binlerce kişiyle doğrudan temasa geçti.

Düzce Belediyesi, her yaştan vatandaşın sporu yaşam tarzı haline getirmesi amacıyla teşviklerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk yarısında düzenlenen sayısız etkinlik sayesinde üniversiteden liselere, orta okullardan öğrenci kulüplerine kadar Düzce'deki yaklaşık 20 bin genç, sporu yaşam tarzı haline getirme konusunda bilinçlendirildi.

Hareket okulumda 12 okulda düzenlendi

2026 yılının ilk yarısında 12 okulda öğrencilere sporu sevdirecek etkinliklerin düzenlendiği Hareket Okulumda Projesi kapsamında gençler ilgi alanlarına göre yeteneklerini sergiledi. İlgisi olan gençler Gençlik Ofisi ve spor salonlarına davet edilerek yeteneklerini geliştirmesi için teşvik edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark'ta düzenlenen şenlikte görev alan müdürlük, bayram dolayısıyla düzenlediği Yüzme Şenliği kapsamında 7-16 yaş aralığındaki 180 yarışmacıya başarı belgesi de verdi.

Genç harekete ilgi her geçen gün artıyor

Geçtiğimiz Nisan ayında hizmete açılan Gençlik Ofisi ve Hareket Alanı gençler tarafından tercih edilirken merkeze ilgi de her geçen gün artıyor. 800 üyesi bulunan Gençlik Ofisi bünyesinde yapılan toplantılar ve yarışmalarda gençler hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Kamp, trekking, gezi, oryantiring ve çok daha fazlası

2026 yılının ilk yarısında mevsim şartlarının izin verdiği süreçte gençlere sayısız etkinlik düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, doğa kampı ve trekking etkinliklerinde toplam 215 genci ağırladı. Ayrıca Gençlik Ofisi üyesi 35 genç için il dışı geziler düzenleyen müdürlük, Gençlik Haftası, Engelsiz Yaşam Pikniği ve Oryantiring Haftası etkinlikleri kapsamında çok sayıda etkinlik yaparak 200 genç arasında turnuvalar düzenledi.

6 ayda 12 noktada birçok kez yapıldı

Ölç, Fark Et, Hareket Et projesi kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik eden müdürlük, 12 farklı yerde hazırlanan ekipmanlarla her yaştan Düzceliye fiziksel ölçüm yaparak kayıt yaptıran vatandaşlara diyetisyen desteğinde de bulundu. Yaz dönemi boyunca yine çeşitli etkinliklerin planlama aşamasında olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de gençler sporla hem eğleniyor hem güçleniyor - Son Dakika

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