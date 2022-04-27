Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi

27.04.2022 17:39
Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi

Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları tamamlandı.

Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul sporları yarışmaları kapsamında 18 Temmuz Stadı'nda yapılan müsabakalara, çok sayıda özel öğrenci katıldı.

Koşu, uzun atlama, gülle ve cirit atma kategorilerinde yarışan sporcular, birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye girenlere madalya ve başarı belgesi verildi.

YORUMLAR
500
Ağrı'da 'Sportif Yetenek Taraması' devam ediyor Ağrı'da 'Sportif Yetenek Taraması' devam ediyor Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti

milli eğitim bakanlığı, Atletizm, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement