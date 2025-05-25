Düzce\'de Fenerbahçe Euroleague Finalini Dev Ekrandan İzledi

Fenerbahçe'nin Euroleague finalinde Monaco ile oynadığı karşılaşma için Düzce'de 2 noktada dev ekran kuruldu. Taraftarlar açık havada müsabakayı takip etti.

Türk basketbol tarihinde önemli maçlardan biri olan Euroleague finali için Düzce Belediyesi dev ekranları taraftarların hizmetine sundu. Fenerbahçe, Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşıyor. Düzce Belediyesi de dev mücadele için hem Millet Bahçesi'nde hem de Bahçeşehir'de dev ekranlar kurdu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte yüzlerce taraftar dev ekranların karşısına geçti. Atılan her sayıda coşku tavan yaparken, Fenerbahçe'nin savunmada ki başarıları da alkışlarla karşılandı. - DÜZCE