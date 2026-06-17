Hedefi ortadan vuran sporcular, madalyalarını aldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Organizasyonun ardından dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından organize edilen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Akçakoca Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 41 ilden katılan yaklaşık 650 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakaların tamamlanmasının ardından derece yapan sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

"Bu sıcağın altında ata sporumuza hayat veren sporcularımızı kutluyorum"

Ödül töreninde konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, ata sporunu yaşatan sporcuları tebrik etti. Geleneksel okçuluğun sadece sportif bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Makas, "Bu sıcağın altında ata sporumuza hayat veren sporcularımızı kutluyorum. Biz yüce bir milletin evlatlarıyız. O yüce millet Orta Asya'dan yola çıkıp dünyanın üç kıtasına hükmederken bir amaçla yola çıktı. Bu millet var olduğundan beri hakkın yanında yer aldı. Bu bir öze dönüştür. Bu faaliyeti, hakkı tutup kaldıran bir neslin tekrar ayağa kalkıp ecdadına layık olabilme çabası olarak görmeliyiz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE