Hedefi ortadan vuran sporcular, madalyalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hedefi ortadan vuran sporcular, madalyalarını aldı

Hedefi ortadan vuran sporcular, madalyalarını aldı
17.06.2026 10:35  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 41 ilden 650 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenlere madalya töreni düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Organizasyonun ardından dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından organize edilen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Akçakoca Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 41 ilden katılan yaklaşık 650 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakaların tamamlanmasının ardından derece yapan sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

"Bu sıcağın altında ata sporumuza hayat veren sporcularımızı kutluyorum"

Ödül töreninde konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, ata sporunu yaşatan sporcuları tebrik etti. Geleneksel okçuluğun sadece sportif bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Makas, "Bu sıcağın altında ata sporumuza hayat veren sporcularımızı kutluyorum. Biz yüce bir milletin evlatlarıyız. O yüce millet Orta Asya'dan yola çıkıp dünyanın üç kıtasına hükmederken bir amaçla yola çıktı. Bu millet var olduğundan beri hakkın yanında yer aldı. Bu bir öze dönüştür. Bu faaliyeti, hakkı tutup kaldıran bir neslin tekrar ayağa kalkıp ecdadına layık olabilme çabası olarak görmeliyiz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Akçakoca, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hedefi ortadan vuran sporcular, madalyalarını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:30:38. #7.12#
SON DAKİKA: Hedefi ortadan vuran sporcular, madalyalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.