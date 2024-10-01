Düzce\'de Gençler Doğa Yürüyüşünde Buluştu

Spor

Düzce'de Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve gelenek haline gelen doğa yürüyüşlerinde gençler Korugöl Tabiat Parkı'nda yürüdü.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Spor Akademisi faaliyetlerinden olan doğa yürüyüşleri bu haftada Korugöl Tabiat Parkı'nda bulunan yürüyüş parkurunda gerçekleştirildi.

Konuralp Kız Yurdu, Mahpeyker Sultan Kız Yurdu ve Cahit Zarifoğlu Erkek Yurdu öğrencilerinin katıldığı etkinlik kahvaltı ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE