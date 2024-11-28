Düzce'de Hentbol Şampiyonu Rıza Malatyalı Ortaokulu - Son Dakika
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Düzce'de Hentbol Şampiyonu Rıza Malatyalı Ortaokulu

Düzce\'de Hentbol Şampiyonu Rıza Malatyalı Ortaokulu

Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları hentbol müsabakalarında Rıza Malatyalı Ortaokulu şampiyon oldu.

28.11.2024 23:03
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldız erkekler hentbol müsabakalarına 6 takım katıldı. Rıza Malatyalı ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Erkekler Hentbol Müsabakaları yapıldı. 18-28 Kasım 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Yıldız Erkekler Hentbol müsabakalarına 6 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Rıza Malatyalı Ortaokulu birinci, Aydınpınar Ortaokulu ikinci, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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