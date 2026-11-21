Düzce'de çocukların ve gençlerin sportif gelişimlerine katkı sağlamak, dijital bağımlılıktan uzaklaşmalarını desteklemek ve milli ve manevi değerlerle yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen Konuralp Meşale Spor Okulları, iki ayrı bölgede düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Düzce'de gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir proje daha hayata geçirildi. Konuralp Meşale Spor Okulları tarafından hayırseverlerin ve sponsorların desteğiyle iki farklı bölgede yaptırılan spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Çocukların erken yaşta sporla tanışmalarını, yetenekleri doğrultusunda belirli spor dallarında kendilerini geliştirmelerini ve milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerini hedefleyen proje, kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirildi.

Vali Makas: "Gayemiz çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarmak"

Açılış töreninde konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, projenin hayata geçirilmesinde milletvekillerinin yönlendirmeleri ile İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının önemli rol oynadığını belirtti. Vali Makas, "Vekillerimizin yönlendirmeleri neticesinde müftülüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa hayata geçirdiğimiz bir proje. Gayemiz ne? Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarmak, bir spor dalında uzmanlaşmalarını sağlamak ve milli ve manevi değerler konusunda eğitim almalarına katkıda bulunmak" dedi.

Projenin yaygınlaşmasını temenni eden Vali Makas, "Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olacak diye düşünüyorum. Allah hayırlı ve mübarek etsin. İnşallah bu tür projeler artarak devam eder. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İki ayrı bölgede hizmet vermeye başlayan Konuralp Meşale Spor Okullarının, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sunması hedefleniyor. Proje kapsamında gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanmaları, dijital ortamlarda geçirdikleri zamanı azaltmaları ve milli ve manevi değerlerle yetişmeleri amaçlanıyor.