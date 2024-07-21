Düzce'de Konuralp Hava Koşusu tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Düzce'de Konuralp Hava Koşusu tamamlandı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen Konuralp Hava Koşusu, 21 il ve 30 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle yarışan sporcular, doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı. Dereceye giren sporculara madalyalarını federasyon başkanı ve diğer yetkililer verdi.

21.07.2024 18:07
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı.

Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan etkinlik, 21 il ve 30 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Gölyaka Kültür Park alanında gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği, Gölyaka Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.

Erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılan "sınırsız yay" yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Düzce'de Konuralp Hava Koşusu tamamlandı - Son Dakika

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