Düzce\'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası İlk Gün Sonuçları Açıklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda ilk günün şampiyonları belli oldu.

4 Temmuz'a kadar sürecek olan Şıralık Şehir Stadı'nda düzenlenen 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na 2000 kişi katılıyor.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün müsabakaları şampiyonları belli oldu. Buna göre; Makaralı Yay U15 kadın takımlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Okçuluk Vakfı Spor Kulübü ikinci, Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U15 erkek takımlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Altınok Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Selçuklu Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U15 kadın takımlarda Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Şenok Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Altınok Spor Kulübü üçüncü oldu.

Makaralı Yay U15 erkek takımlarda Vira Okçuluk Spor Kulübü birinci, Vedat Erbay Spor Kulübü ikinci, Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U15 karışık takımlarda Ankara GSM Spor Kulübü birinci, Vedat Erbay Spor Kulübü ikinci, Geleneksel Sporlar Spor Kulübü üçüncü oldu.

Makaralı Yay U15 karışık takımlarda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü birinci, Vedat Erbay Spor Kulübü ikinci ve Nursen Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE