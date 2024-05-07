Düzce\'de Okul Sporları Boks Şampiyonası Tamamlandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 500 sporcunun katıldığı Okul Sporları Boks Şampiyonasında dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası tamamlandı. 59 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonasında sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı katıldı.

Vali Aslan, başarılı sporculara madalya ve kupalarını verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hatırlatarak, "Sporcularımızın disiplinli ve özverili çalışmalarıyla bu müsabakalara katılanlar arasından Olimpiyat ve Dünya şampiyonlarının çıkması temenni ediyorum. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE